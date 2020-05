Esporte No Japão, atacante revelado no Goiás vive momentos de euforia e preocupação Erik foi campeão em pouco tempo de J-League e toma os cuidados com o novo coronavírus enquanto se prepara para voltar aos campos

Se no Brasil a maioria dos clubes ainda não retomou os treinos presenciais, do outro lado do mundo isso já ocorre há muito tempo. Em alguns locais, sequer houve paralisação. É o caso de Yokohama, no Japão, onde o atacante Erik, ex-Goiás, começa trajetória no futebol internacional no que, para ele, está sendo “um início perfeito”. Apesar de não ter tido treinos interrompi...