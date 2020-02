Esporte No interior do MT, Atlético-GO encara rival que está invicto

O União, de Rondonópolis-MT e que nunca passou de fase na Copa do Brasil, será adversário do Atlético-GO na fase inicial do torneio. Como também faz da competição uma prioridade neste início de ano, o União faz do jogo, em casa, uma decisão. Tanto que teve uma partida do campeonato local adiada para se dedicar à estreia. O clube tenta atrair os torcedores e já vende ...