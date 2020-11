Esporte No Instagram aos 89, Zagallo resgata bordão e abre seu baú de fotos Postar as fotos ou gravar vídeos ajuda a mantê-lo ativo durante a pandemia da Covid-19. Zagallo está em isolamento social em casa

Ao ouvir a sugestão sobre ter uma conta no Instagram, no início deste mês, Zagallo, 89, reagiu com apenas uma pergunta: "Por que vocês não tiveram essa ideia antes?". Em 12 dias, ele chegou aos 35 mil seguidores no perfil @zagallooficial. Escolher o que postar na rede social se tornou a distração do tetracampeão do mundo. Mario César, filho de Zagallo, seleciona opções d...