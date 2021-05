Esporte No início do trabalho, técnico do Goiás busca saber com quem contar no elenco Elenco esmeraldino tem jogadores em fim de contrato e com possibilidades de negociação para o exterior

O Goiás se prepara de olho na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro e tenta saber com quem poderá contar do atual elenco para a campanha desafiadora para retornar à elite do futebol goiano. O elenco possui jogadores em fim de contrato que podem assinar com outras equipes, além de atleta com interesse em trocar o futebol goiano pela Europa.Além de preparar a e...