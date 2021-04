Esporte No início do trabalho no Atlético-GO, Jorginho já tem desafio internacional Dragão estreia na Sul-Americana na terça (20) contra o Newell's Old Boys

Jorginho foi o técnico escolhido para conduzir o Atlético-GO durante a Copa Sul-Americana 2021. Será o piloto da nave atleticana desde o início do torneio, diferente das duas participações anteriores dele, quando comandou o Goiás (2010) e a Ponte Preta (2013) com a competição em andamento. No alviverde, o melhor momento dele foi a classificação obtida sobre o tradici...