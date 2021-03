Esporte No início da temporada, categorias de base vivem indefinições Calendário de competições para jovens corre risco e será formatado para 2021 de acordo com decretos

No início do segundo ano de pandemia do coronavírus, a incerteza segue em torno das categorias de base dos clubes goianos. Equipes que possuem vagas garantidas em competições nacionais aguardam as confirmações de que os torneios serão disputados. Da mesma forma, no âmbito estadual, todos os 16 campeonatos previstos não foram confirmados pela Federação Goiana de Futeb...