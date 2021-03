No início do segundo ano de pandemia do coronavírus, a incerteza segue em torno das categorias de base dos clubes goianos. Equipes que possuem vagas garantidas em competições nacionais aguardam as confirmações de que os torneios serão disputados. Da mesma forma, no âmbito estadual, todos os 16 campeonatos previstos não foram confirmados pela Federação Goiana de Futebol (FGF) e não têm previsão de disputa em meio ao avanço da Covid-19. A decisão deve ser tomada pela entidade no início desta semana.

“Na segunda (29) ou terça (30), vou me reunir com a diretoria (da FGF) para definir o que poderemos fazer. A princípio, teremos competições, mas dependemos da liberação de campeonatos por meio de decreto. Irei avaliar com o presidente (André) Pitta se é possível manter as datas previstas. Se ficar apertado, podemos optar pela Copa Goiás ou o Campeonato Goiano. Vamos ver, temos de conversar e aguardar as orientações das autoridades”, comentou o diretor de futebol amador da FGF, Milton Bueno, sobre a situação dos campeonatos previstos para 2021.

Na temporada passada, apenas duas competições estaduais foram disputadas: o Torneio FGF Sub-17 (Vila Nova campeão) e a mesma versão Sub-20 (Atlético campeão). As competições foram criadas pela FGF após o cancelamento do Campeonato Goiano e da Copa Goiás. Só em 2019, nas mesmas categorias, oito campeonatos foram disputados. Foram 20 considerando também as categorias inferiores e escolinhas.

Atlético e Goiás dizem estar mantendo a rotina de treinos, mas o Dragão o faz apenas para o time sub-17, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. O Vila Nova vai disputar a Copa do Brasil Sub-17 e afirma que mantém treinos de forma virtual.

Sem calendário confirmado com datas estipuladas, o Goiás está com as atividades nas categorias de base. O gestor da base, Osmar Lucindo, afirmou que a única expectativa do clube é disputar os torneios estaduais organizados pela Federação Goiana de Futebol (FGF), mas ainda sem previsão para quando isso vai acontecer.

O Atlético tem procurado se ajustar para a disputa do Brasileiro Sub-17, apesar de lidar com as restrições (decretos) para treinamentos. A categoria sub-20 também chegou a se movimentar nos primeiros meses da temporada 2021. Treinou, jogou e foi eliminada na 1ª fase da Copa do Brasil, nos pênaltis (6 a 5), após empate (1 a 1) com o São Raimundo-RR, no dia 10 de março, em Boa Vista. O clube disputará o Brasileiro Sub-20, mas o torneio só deve começar após o término do Brasileiro Sub-17.

Por isso, os atletas do time sub-20 foram liberados, por enquanto, para suas casas. As outras categorias - sub-15, sub-14 e sub-13 -, também estão sem atuar desde o ano passado. Diante disso, a comissão técnica repassou aos meninos planilhas de treinos em casa. São cerca de 150 atletas, mas a maioria está sem disputar nenhum torneio.

“Não há muita perspectiva de haver competições durante o primeiro semestre aqui, em Goiás. No segundo semestre, é incerto, também. Tivemos de liberar a maioria dos nossos jogadores e estamos tentando acompanhá-los à distância”, disse o gerente das categorias de base do Atlético-GO. Wendell Batata, que calcula que 120 meninos foram liberados e treinam só em casa - metade mora em Goiânia e a outra metade, no interior ou até em outros estados.

Vice-campeão do Brasileiro de Aspirantes, o Vila Nova utilizou alguns atletas da equipe Sub-20 na campanha do campeonato Sub-23. A expectativa do Tigre é ser convidado novamente para a disputa do torneio.

“Aguardamos novamente o convite para o Brasileiro de Aspirantes, em que fomos vice-campeões em 2020, e, caso ocorra, deverá iniciar no segundo semestre. O time sub-20 serve de apoio ao profissional e seguirá treinando, até mesmo porque esperamos disputar o Brasileiro Sub-23 com nosso sub-20 novamente”, comentou o diretor das categorias de base do Vila Nova, Olímpio Jayme, que reforçou que, em caso de não participação no Aspirantes, a direção colorada estuda fazer uma parceria com algum time da Divisão de Acesso para colocar os jovens do sub-20 em campo.

De acordo com o dirigente, todos os treinos presenciais estão suspensos no time colorado. São 136 jogadores do sub-13 ao sub-20. “Esperamos que tudo volte ao normal através de vacinas para que o calendário do futebol de base volte. Estamos com ideias e projetos interessantes, mas, desde que assumimos a gestão da base do clube em 2020, não conseguimos ter continuidade devido às interrupções causadas pela pandemia”, analisou Olímpio Jayme, que revelou que atletas do sub-13 e do sub-15 foram inscritos em uma competição chamada Goiânia Cup, que chegou a ser iniciada no início do ano, mas teve de ser paralisada por causa dos decretos.

Equipes liberam garotos até retomada

O panorama de treinos em home office tomou conta das categorias de base de equipes goianas. Itumbiara, Anápolis, Anapolina, União Inhumas e FluGoiânia são alguns exemplos de times que possuem equipes, mas estão sem atividades presenciais desde a conclusão dos torneios FGF Sub-17 e Sub-20 do ano passado.

“Estamos utilizando todos os recursos possíveis em termos de tecnologia para desenvolver os trabalhos de home training para os atletas. Sem os treinos presenciais, foi o modo encontrado para manter todos em atividade”, comentou o presidente do FluGoiânia, Cleib Moraes, que acredita que sua equipe, que disputou os dois torneios FGF em 2020, pode chegar a ter 180 meninos em quatro categorias quando as atividades puderem ser retomadas na base.

Apesar da ausência de treinos e competições, o dirigente entende que o momento é ideal para uma paralisação até que a pandemia seja controlada. “Quando voltarmos, queremos estar preparados para uma nova realidade mesmo sabendo que ninguém pode prever nada. A prioridade é sobreviver a tudo isso. Quando os treinos e competições voltarem, será porque a pandemia estará ao menos um pouco controlada. Penso dessa forma, é assim que encontramos disposição e forças para continuar”, salientou Cleib Moraes.

A Anapolina liberou todos os 35 atletas do sub-17 e sub-20 nesta sexta-feira (26). Eles estavam morando no CT do clube, mas, sem perspectiva de competições e possibilidade de treinos, foram liberados para voltar para casa. De acordo com o diretor da Rubra, Washington Rabelo, os atletas vão retornar no dia 5 de abril.

“Como são jogadores que moram em outras cidades e Estados, decidimos liberar todos. Fizemos exames de Covid-19 ontem (quinta-feira, 25) e os resultados foram negativos. Então, vamos mandar todos para casa. Como os treinos foram proibidos e imagino que as competições serão disputados só a partir do meio do ano, não adianta manter 35 atletas só para comer e dormir”, declarou Washington Rabelo.