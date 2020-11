Esporte No início da 2ª fase, Vila Nova empata sem gols com o Avaí Time colorado teve boa atuação, acertou o travessão em duas oportunidades, mas não conseguiu marcar no OBA

O Vila Nova iniciou a 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes com um empate, sem gols, com o Avaí. Neste sábado (28), o time colorado recebeu o Leão no OBA, mas parou no goleiro Arthur Silveira e no condicionamento físico. A partir dos 30 minutos de cada tempo, os vilanovenses demonstraram cansaço e perderam a intensidade que chegaram a apresentar no começo da partida. ...