Esporte No GP do Azerbaijão, Charles Leclerc conquista segunda pole consecutiva Com a marca de 1m41s218, o piloto monegasco da Ferrari conquistou a pole position. No Q3, ele superou Lewis Hamilton e faturou o primeiro lugar no grid

