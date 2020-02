Esporte No Goianão, Goiânia acredita que virada pode representar voos mais altos Galo vence a primeira partida no Estadual. Vila Nova quer se recuperar do baque e avançar na Copa do Brasil

A estreia do técnico Finazzi no comando do Goiânia deixou para o torcedor do Galo a impressão de que a recuperação é possível no Goianão. A primeira vitória, neste domingo (9), de virada, por 2 a 1, em cima do Vila Nova, no Estádio Olímpico, veio seguida de festa no vestiário. Mais do que somar três pontos na competição, a equipe jogou bem e derrubou o favoritismo do ...