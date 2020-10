Esporte No Goiás, zagueiro Chico reedita dupla com volante Sandro pela terceira vez Defensor esmeraldino já trabalhou com Sandro no Athletico-PR e no futebol turco

O zagueiro Chico, de 33 anos, foi apresentado oficialmente pelo Goiás e pode ser novidade na partida contra o Vasco no próximo domingo (1º de novembro). Vindo do futebol turco, o jogador disse que pode contribuir dentro e fora de campo para uma reação esmeraldina na Série A do Campeonato Brasileiro. No Goiás, o defensor voltará a ser colega de time do volante Sandro. Formado pelo A...