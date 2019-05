Esporte No Goiás, tudo novo para Barcia No 2º clube da carreira e na Série A pela primeira vez, uruguaio se dá bem no Goiás

O início de Campeonato Brasileiro do Goiás tem sido especial para alguns jogadores. O elenco esmeraldino se destaca por ter muitos atletas que disputam sua primeira Série A, entre eles está o uruguaio Leandro Barcia. O clube alviverde é apenas o segundo na carreira do jogador de 26 anos. Barcia foi o autor do gol salvador do Goiás aos 45 minutos do segundo tempo di...