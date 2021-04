A previsão da direção do Goiás, com exceção da posição de goleiro, é reforçar a equipe esmeraldina em todas as posições de linha para a disputa da Série B do Brasileiro. Antes da competição nacional, o clube ainda jogará a partida da volta das quartas de final do Campeonato Goiano e terá de reverter a vantagem de 3 a 0 criada pelo rival Atlético-GO no jogo de ida, na Serrinha, para seguir na competição e disputar a semifinal.

Com aumento no número de atletas previsto anteriormente, o clube goiano deverá acertar com pelo menos um time inteiro - a direção do Goiás falava em reforçar o elenco com pelo menos seis contratações.

A lista de reforços possui dois laterais (um na direita e outro na esquerda), dois zagueiros, dois volantes, um meia de criação e de três a quatro atacantes. Alguns já estão com pré-contratos assinados e outros em negociações avançadas.

Alguns dos nomes foram indicados pelo técnico Pintado, que era especulado no Goiás há pelo menos duas semanas e já fechou acerto para assumir o clube até esta quinta-feira (29), e atuam no mesmo clube para chegar em Goiânia já com certo entrosamento.

Segundo o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, os jogadores estão atuando por equipes pelo País e devem chegar ao clube esmeraldino conforme as conclusões de participações dos seus times nas competições estaduais. Atletas de equipes de São Paulo e do Rio Janeiro estão na lista de reforços alviverde.

“(Os jogadores) Vão chegar de acordo com o término dos estaduais para essas equipes. Todos atletas com pré-contrato ou apalavrados estão jogando e são considerados titulares em suas equipes”, disse o presidente do Goiás.

Nomes como os dos atacantes Rogério, da Ferroviária, e Alef Manga, do Volta Redonda, do lateral esquerdo Jean Victor, do Boavista-RJ, e do meia Felipe Silva, do Ceará, seriam alvos do Goiás para a disputa da Série B do Brasileiro. Rogério trabalhou com o técnico Pintado no Juventude, na temporada passada, e na Ferroviária, neste ano.

Além de reforços para a Série B, o Goiás aguarda a chegada do técnico Pintado, que vai desembarcar em Goiânia nesta semana para começar seu trabalho no clube. De acordo com a assessoria de comunicação do time esmeraldino, a previsão é que o treinador de 55 anos chegue no clube nesta quarta (27) ou, no mais tardar, nesta quinta-feira (28).

Pintado não comandará o Goiás no jogo da volta das quartas de final do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO, no domingo (2 de maio), mas deverá assistir à partida para começar sua passagem pelo clube a partir da próxima semana, quando será apresentado.

Com Pintado, chegam o auxiliar Dino Camargo e o preparador físico José Mário Campeiz. Eles irão trabalhar em conjunto com a comissão técnica permanente do Goiás, que tem Glauber Ramos como auxiliar, Leandro Campos e Álvaro Henrique na preparação física, e Edimar Torquato como preparador de goleiros. A princípio, não serão realizadas mais mudanças.