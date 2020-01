Esporte No Goiás, Mike se encaixa em perfil pedido por técnico, como atacante de lado Atleta é o 12ª reforço do alviverde para 2020. Ex-clube do jogador, Atlético-GO chegou a negociar permanência dele

Contratado pelo Goiás, o atacante Mike, de 26 anos, muda de ares e clube, no futebol goiano, após melhor temporada na carreira. O jogador era alvo do Atlético, que chegou a dizer que negociava para renovar, mas acabou fechando contrato de um ano com o alviverde, que tem projeto um pouco mais atraente em 2020, com disputa de competição internacional, a Sul-Americana, ...