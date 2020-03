Esporte No Goiás, Mike se cobra para marcar gols e vencer clássicos Atacante fez primeiro jogo de titular pelo esmeraldino e não balançou as redes. Com 19 gols pelo Atlético em 2019, jogador acredita que equipe irá evoluir

O atacante Mike fez seu primeiro jogo como titular pelo Goiás, neste domingo (1), no empate sem gols com o Vila Nova, no OBA. Apesar de ter entrado em outros três jogos no decorrer da partida, o jogador se cobra para balançar as redes e dar alegria para a torcida esmeraldina. “Me cobro muito. Tenho de melhorar mais, criar mais chances, dar passes para gol e fazer g...