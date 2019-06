Esporte No Goiás, Leandro Barcia e Loyola engrossam torcida

Outro uruguaio no futebol goiano, o atacante Leandro Barcia, de 26 anos, chegou ao Goiás no início do ano para ganhar bagagem e, quem sabe, realizar o sonho de defender a seleção uruguaia. O jogador, que vem sendo titular absoluto no Brasileiro, é fã da seleção e acredita que um dos finalistas será o Uruguai. “Estamos em um grupo difícil (junto com Chile, Equador e Japão...