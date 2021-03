Esporte No Goiás, lateral quer ajudar clube a 'virar a chave' após eliminação Ivan, de 28 anos, chegou ao alviverde no dia seguinte à derrota para o Boavista-RJ

Um dia após a eliminação do Goiás na Copa do Brasil, o lateral direito Ivan, de 28 anos, chegou ao clube e percebeu um grupo de jogadores que "sentiu a derrota, mas com vontade de virar a chave rápido". O jogador deu entrevista após o treino deste sábado (13) e falou sobre os objetivos de conquistar o acesso à Série A e de disputar o Campeonato Goiano com força. "Senti um gru...