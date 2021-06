Esporte No Goiás desde 2017, Fábio Sanches está de saída e deve reforçar Ponte Preta Defensor perdeu espaço com a chegada do técnico Pintado e deixa o clube esmeraldino com mais de 100 jogos

Fora dos planos do Goiás para a disputa da Série B do Brasileiro, o zagueiro Fábio Sanches está deixando o Goiás e deve acertar a transferência para a Ponte Preta, adversária do alviverde na competição nacional. Nesta quarta-feira (9), o jogador e o alviverde estavam formalizando a rescisão contratual. Fábio Sanches, de 30 anos, só atuou seis vezes ...