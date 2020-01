Esporte No Goiás, Daniel Bessa está ansioso para jogar no Brasil pela primeira vez como profissional Meia de 26 anos se transferiu para a Itália aos 15 anos e, agora em 2020, foi repatriado pelo clube esmeraldino

O Goiás será o primeiro clube brasileiro de Daniel Bessa como profissional. O jogador, que passou pela base do Athletico-PR e deixou o País para jogar na Inter de Milão aos 15 anos, é um dos reforços do clube alviverde para a temporada 2020, que começa nesta quinta-feira (23), com o Campeonato Goiano - estreia contra a Aparecidense, na Serrinha. “Saí muito cedo (...