Esporte No Goiás, colombiano diz que está adaptado ao futebol mais técnico do Brasil Sebastián Salazar vê o futebol brasileiro com mais técnica em comparação com o futebol de força praticado na Colômbia

O volante colombiano Sebastián Salazar, de 25 anos, foi apresentado oficialmente pela diretoria esmeraldina na tarde desta quarta-feira (21), apesar de já ter estreado com a camisa do Goiás no empate, de 1 a 1, com o Bahia, na Serrinha. O jogador disse que está bem adaptado ao novo clube e ao novo país e vê o futebol brasileiro como mais técnico do que aquele praticado n...