Esporte No G4, Goiás fica no controle por tri. Técnico reforça cautela na disputa Alviverde está a um ponto do líder Coritiba, que perdeu para o Botafogo na rodada que terminou

A vitória esmeraldina sobre o Confiança garantiu ao Goiás a presença no grupo de acesso à Série A por mais uma rodada e deixou no controle do clube a oportunidade de ser tricampeão da Série B. Apesar do bom momento vivido pela equipe, o técnico Marcelo Cabo prega cautela e destaca que a competição não permite deslizes.A derrota do líder Coritiba para o Botafogo, po...