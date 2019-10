O Atlético vive, na Série B de 2019, o oposto que vivenciou antes na Segundona nacional. Considerado time ofensivo, marcando muitos gols, mas exposto em demasia e com números negativos, defensivamente falando, o Dragão entra na reta decisiva do torneio com segunda defesa menos vazada, só atrás do Bragantino, dono da melhor média.

Após 30 rodadas da Série B, o Dragão tem a sua melhor média defensiva nas edições de Série B disputadas desde 2009. De time ofensivo, o Atlético tem se tornado defensivo? O que houve para ter uma defesa tão sólida?

Para Pituca, ex-volante do time de 2006 a 2014, há mudança tática em curso. “Cheguei a trabalhar um pouco com Wagner (Lopes, técnico demitido no dia 12 deste mês). Ele tinha a preocupação em ajustar a defesa. Não era defensivo, mas é isso que os atuais técnicos procuram fazer, ou seja, ajeitar a cozinha”, comparou o ex-jogador, que atuou em times de até três volantes. Em 2009, o time tinha Agenor, Robston e Pituca, mas que atacava em bloco. Teve uma das defesas mais vazadas (53 gols), mas teve o melhor ataque (73 gols) e conquistou o acesso.

Ano passado, não houve acesso, mas o Atlético repetiu parte do cenário de 2009, concluindo a Série B com uma das piores defesas (51 gols) e o melhor ataque (57 gols). O fato foi lembrado pelo zagueiro Oliveira, que estava no time de 2018 e é titular na formação atual. “Comparar um time com outro não seja tão certo, até pelos jogadores. No time do ano passado, jogávamos muito no contra-ataque. Neste ano, temos bastante o toque de bola. Então, às vezes, podemos esperar mais, manter essa solidez defensiva”, destacou o zagueiro.

Segundo ele, no início da temporada houve pacto no sentido de corrigir erros defensivos. Durante a Série B, isso parece ter dado certo. Só uma vez, na derrota para o Bragantino (3 a 0), o time levou três gols na Série B.

Ex-treinador da base e torcedor que acompanha treinos e jogos, Glauco Marra vê aspectos e mudanças que reforçaram sistema defensivo. Segundo ele, o setor que mais evoluiu em 2019. A chegada do volante André Castro ajudou a defesa. Outro fator, segundo ele, foi a evolução do zagueiro Gilvan, física e tecnicamente, a partir da pré-temporada. Kozlinski, titular desde o início do ano, traz segurança à zaga, além de fazer defesas difíceis. A lateral esquerda, com Nicolas, também ganhou um marcador, na visão de Glauco.