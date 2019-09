Esporte No Flu, herança de Fernando Diniz estará em campo contra o Goiás Time que mais troca passes no Brasileiro, tricolor desafia o técnico Ney Franco, que diz estar preparado

O Goiás enfrenta o Fluminense, neste domingo (22), no Estádio Serra Dourada, em confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Ney Franco vai ter de preparar o alviverde para enfrentar um time com jogadores mais experientes, que adota estilo de mais posse de bola, gosta de trocar passes e finaliza mais ao gol. Apesar da superioridade sutil do tricol...