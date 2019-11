Esporte No Flamengo, Jesus mostra que é possível jogar bonito e ser campeão Com o português no comando, o Flamengo perdeu apenas uma partida no Brasileirão (3 a 0 para o Bahia, em Salvador, no primeiro turno)

Os quase 65 mil rubro-negros que foram ao Maracanã no dia 14 de julho não sabiam, mas estavam presenciando um evento histórico: o início da arrancada que culminou na conquista do título brasileiro. Naquela ensolarada manhã de domingo, o Flamengo passou por cima do Goiás com um futebol de alta intensidade e muito ofensivo, buscando o gol o tempo todo, mesmo quando a v...