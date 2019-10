Esporte No fim, Vila dá golpe e tira posto do Atlético; dirigente cobra Dragão Rubro-negro abre o placar com seu artilheiro, mas vê filme repetido ao sofrer gol no fim e perde vice-liderança da Segundona. Vila Nova chega aos 30 pontos

Em clássico esvaziado de público, mas movimentado no segundo tempo, Vila Nova e Atlético empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (11), no Estádio Serra Dourada. O resultado não foi interessante para os dois times, que chegaram a 50 jogos na temporada, cada um. Agora, terão mais dez para definir o futuro na Série B. Nas dez rodadas que restam, cada equipe precisa co...