Esporte No fim, Palmeiras vence o Água Santa e garante liderança Com o resultado, o Alviverde ficou com a liderança do Grupo B, com 22 pontos, e jogará a próxima fase em casa contra o Santo André

O Palmeiras encerrou sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Água Santa, neste domingo (26), no Allianz Parque, sem a presença de público em virtude da pandemia do novo coronavírus. Todos os gols foram marcados na segunda etapa da partida, com Lucas Silva anotando pelo lado visitante, enquanto Ramires e Luiz...