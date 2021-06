Esporte No fim, Goiás cede empate ao Cruzeiro no Mineirão Equipe esmeraldina vencia o time mineiro, fora de casa, até os 42 minutos do 2º tempo quando sofreu o gol de empate que definiu o 1 a 1 no confronto disputado neste sábado (12)

O Goiás vencia o Cruzeiro, fora de casa, até os 42 minutos do 2º tempo, quando cedeu empate ao time mineiro em duelo válido pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro. Com gol contra do lateral direito Joseph, a equipe goiana abriu o placar na etapa inicial, mas Marcinho fez nos minutos finais da partida e definiu o 1 a 1 no confronto disputado neste sábado (12), no Mineirão...