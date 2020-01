Esporte No Ferreirão, Iporá e Goiás empatam sem gols Mandantes pressionam bastante na etapa final, carimbam a trave esmeraldina, mas confronto termina zerado

O Goiás teve seu primeiro tropeço no Goianão 2020. Na tarde deste domingo (26), no Ferreirão, o time esmeraldino não saiu do 0 a 0 contra o Iporá. A equipe da capital sofreu, em especial no início da segunda etapa, quando o Lobo-Guará criou boas oportunidades e chegou a carimbar a trave de Tadeu. Os dois times voltam a atuar na quarta-feira (29). O Iporá, que já...