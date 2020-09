Esporte No fechamento do 1º turno da Série C, Vila Nova começa a fazer contas Tigre busca vitória contra Jacuipense-BA para ficar em posição favorável no turno decisivo da 1ª fase

O Vila Nova precisará de uma vitória fora de casa, na 9ª e última rodada do 1º turno, pra se manter numa posição favorável no Grupo A da Série C do Brasileiro. A equipe vilanovense tem 13 pontos, está em 3º lugar na chave e terá missão difícil de vencer o Jacuipense-BA em Salvador, na segunda-feira (5), para ganhar fôlego na chave que se mostra muito equilibrada e fechar bem o ...