Esporte No fechamento da 6ª rodada, Goiás é desafiante no Rei Pelé Goiás quer vitória sobre CSA, que está na zona de degola, para seguir na parte de cima

Contra um time que está na zona de rebaixamento, o Goiás buscará sua terceira vitória consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro - depois de bater Botafogo e Ceará - para se consolidar entre os seis primeiros colocados e sonhar com o topo da tabela. Nesta segunda-feira (27), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o clube esmeraldino enfrenta o CSA, às 20 horas, pela 6ª ...