Esporte No ES, Iporá estreia na Copa Verde

Nos dois últimos anos, o Iporá fez boas campanhas em nível nacional na Série D do Brasileiro. Nesta quarta-feira (24), a partir das 20 horas, o representante do Oeste Goiano parte para outra disputa. Dessa vez, em nível regional, em que a equipe iporaense estreará na Copa Verde, diante do Real Noroeste, em Águia Branca, no interior do Espírito Santo. A partida é no Es...