Esporte No embalo, Dragão vira chave para decidir vaga com Vila Nova Técnico Wagner Lopes ainda espera pelo lateral esquerdo Nicolas para definir equipe que iniciar jogo da volta da semifinal

De domingo a domingo, nesta semana, o Atlético teve pouco tempo para trabalhar. O Dragão empatou clássico com o Vila Nova (1 a 1, em 31 de março), venceu o Santos (1 a 0) na noite desta quinta-feira (4) e, com previsão de somente se preocupar com a recuperação dos atletas, se reapresenta na tarde desta sexta-feira (5) visando a disputa de vaga à final d...