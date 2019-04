Esporte No embalo das decisões, Atlético busca vaga contra o Santos Dragão na Vila Belmiro, visita o pressionado Santos. Equipe goiana precisa do empate e se vê dividido numa frente dupla recente

Envolvido em frentes diferentes - Campeonato Goiano e a Copa do Brasil -, com partidas decisivas nas duas competições, defendendo a sequência invicta de onze jogos (dez vitórias e um empate) e em ótima fase neste início de ano, o Atlético se volta para o jogo em que pretende conquistar vaga à 4ª fase da Copa do Brasil. O Dragão enfrenta o Santos nesta quinta-feira, à...