Esporte ‘No detalhe não ganhamos o jogo’, analisa técnico do Vila Nova Time colorado ficou no 0 a 0 com o CRB, na abertura da 31ª rodada da Série B, em jogo marcado por amplo domínio da equipe goiana

O sentimento do técnico Higo Magalhães após o empate sem gols com o CRB foi de orgulho. O time goiano não teve tempo para treinar para enfrentar o Galo, por causa da logística de retorno de Pelotas-RS para Goiânia, mas não sentiu o desgaste físico e teve boa atuação contra o clube alagoano na abertura da 31ª rodada. Com um a mais desde os 38 minutos do 1º ...