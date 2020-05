Esporte No CT, Atlético-GO realiza entrega de cestas básicas Ação social em parceria com a Semas, de Goiânia, destinou doações para ex-atletas, jogadores das categorias de base, do times feminino e demais funcionários em situação de vulnerabilidade

Após dois meses praticamente fechado, por causa da pandemia do coronavírus, o CT do Dragão foi aberto na tarde desta sexta-feira (15). Isso porque o Atlético fez a distribuição de 350 cestas básicas, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Goiânia, que recebeu os donativos do Comitê Rio da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e p...