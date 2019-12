Esporte No Castelão, Fortaleza ganha do Bahia e torcida pede permanência de Rogério Ceni Tanto Fortaleza como o Bahia terminam o Brasileirão classificados para a Copa Sul-Americana de 2020. Invicto há sete jogos, o clube cearense termina na nona posição com 53 pontos

O Fortaleza se despediu do Campeonato Brasileiro com vitória. A equipe cearense bateu o Bahia por 2 a 1, neste domingo, em partida realizada na Arena Castelão lotada, em Fortaleza, válida pela 38.ª e última rodada. No final do jogo, a torcida do clube cearense fez um mosaico para pedir a permanência do técnico Rogério Ceni em 2020. O público de 52.552 pessoas foi...