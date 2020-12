Esporte No Brasileiro de Aspirantes, Vila Nova perde para o Ceará Tigre segue com 1 ponto, mas cai para a 4ª colocação do Grupo C

O Vila Nova foi derrotado pelo Ceará, fora de casa, em jogo válido pela 2ª rodada da 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Allan Uchoa. O duelo foi disputado no CT do Vozão, em Itaitinga/CE. Com o resultado, o Vila Nova segue com 1 ponto, mas cai para a 4ª colocação do Grupo C. O Ceará conquista os primeiros pontos e assu...