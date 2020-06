Esporte No Brasil, só 7% das cidades têm um time profissional de futebol Pesquisa mostra que os 650 times que disputaram competições oficiais no Brasil no ano passado estão em apenas 422 dos 5.570 municípios

A pandemia obrigou os brasileiros a viver sem o futebol. Mas essa já é a realidade de 100 milhões de pessoas, quase metade da população do País, que vivem em cidades sem um time profissional. Pesquisa da consultoria Pluri mostra que os 650 times que disputaram competições oficiais no Brasil no ano passado estão em apenas 422 dos 5.570 municípios. É apenas 7%. Para dirigentes e...