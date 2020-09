Esporte No Beira-Rio, Inter e Grêmio fazem o duelo de volta pela Libertadores No jogo de ida, em 12 de março, as equipes ficaram no 0 a 0, na Arena do Grêmio, em confronto marcado por uma confusão generalizada nos últimos minutos e oito expulsões

Internacional e Grêmio fazem nesta quarta (23) o duelo de volta do clássico gaúcho pela Copa Libertadores. A partida acontece no Beira-Rio, às 21h30, pela quarta rodada do Grupo E. No jogo de ida, em 12 de março, as equipes ficaram no 0 a 0, na Arena do Grêmio, em confronto marcado por uma confusão generalizada nos últimos minutos e oito expulsões. Para o Gre-Nal d...