Esporte No banco de rival na última rodada, goleiro é contratado pelo Vila Nova e já fica em Goiânia Alan, de 2,01m, estava na reserva do Londrina e enfrentou o Tigre há dois dias

O goleiro Alan, de 24 anos, veio a Goiânia enfrentar o Vila Nova no sábado (1º) como reserva do Londrina, pela 6ª rodada da Série B. O jogador sequer voltou à cidade paranaense com o elenco do Lecão. Foi contratado pelo Tigre por empréstimo até o fim do ano, segundo o clube colorado, e já está no Onésio Brasileiro Alvarenga para seu primeiro dia de treino. Alan, que te...