Esporte No autódromo de Goiânia, Stock Car finaliza montagem da estrutura para 1ª etapa Organização da categoria pretende finalizar, nesta quarta-feira (22), a montagem das estruturas nos boxes, barreira sanitária e na entrada da praça esportiva

Fechado desde terça-feira (21) para montagem do circo da Stock Car, o autódromo de Goiânia recebe os últimos ajustes nas estruturas que serão utilizadas para a 1ª etapa da temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro. A organização pretende finalizar nesta quarta-feira (22) os preparativos para receber pilotos e profissionais que vão trabalhar no local. ...