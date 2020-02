Esporte No Atlético-GO, técnico sinaliza manutenção de time para enfrentar o Goiás Entre as novidades na lista dos relacionados, quem deve aparecer é o zagueiro Éder, que foi regularizado

A tarde foi movimentada e concorrida no Atlético-GO, por causa da apresentação oficial do goleiro Jean. Depois, o jogador foi ao campo para o treino dos goleiros, ao lado de Kozlinski, Lucas Pereira e Gabriel. Titular do Dragão durante a temporada passada, Kozlinski será mantido no clássico de domingo, às 16 horas, diante do Goiás. Além de Kozlinski, a tendênci...