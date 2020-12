Esporte No Atlético-GO, retrospecto recente no Accioly é motivação Desde 2018, nos quatro jogos em que foi desafiado por um rival local, venceu três vezes e empatou um duelo

Contra o Goiás, na segunda-feira (7), o Atlético-GO defende invencibilidade em clássicos no Estádio Antônio Accioly desde a reabertura do local em 2018. Nos quatro jogos em que foi desafiado por um rival local, venceu três vezes e empatou um duelo. O retrospecto ajuda no fator motivacional para o duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.Na única visita esmeraldina ao bairro...