No Atlético-GO, Mancini reencontra goleiro com quem teve atrito no São Paulo

O técnico Vagner Mancini vai reencontrar, no Atlético-GO, o goleiro Jean, cedido por empréstimo pelo São Paulo, em janeiro deste ano. O treinador e o jogador tiveram atrito no primeiro semestre de 2019, quando Mancini assumiu o tricolor paulista interinamente. Jean chegou ao Atlético-GO no início deste ano, após ter o contrato suspenso pelo clube paulista por causa...