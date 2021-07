Esporte No Atlético-GO, Lucão ganha moral com gol sobre Grêmio Na primeira vez como titular, atacante de 21 anos marca e se redime de chances perdidas em jogos

Há algumas maneiras de se interpretar a relevância do gol do atacante Lucão, do Atlético-GO, na vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre-RS, na noite fria do domingo passado (4). O Dragão venceu o jogo e fechou a rodada em 7º lugar (13 pontos), com um jogo a menos do que a maioria dos adversários acima dele na classificação. Por isso, ganha ânimo redobrado para ...