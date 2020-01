Esporte No Atlético-GO, Júlio César comemora 1º gol de falta da carreira Em cobrança no ângulo esquerdo, jogador fecha a goleada do Dragão sobre o Anápolis por 5 a 1

Após entrar no lugar de Ferrareis, o atacante Júlio César marcou o primeiro gol de falta da carreira nesta quarta-feira (29), aos 35 minutos do segundo tempo da goleada por 5 a 1 do Atlético-GO sobre o Anápolis. O jogador está em sua segunda passagem pelo Dragão - a primeira foi em 2018 - e fechou a goleada em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. ...