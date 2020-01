Esporte No Atlético-GO, goleiro Jean recebe visita das filhas Jogador participou do treino desta sexta-feira (24) e após atividade brincou com a filhas, Maria Eduarda e Maria Valentina no gramado do CT do clube

Acusado de agredir a esposa, Milena Bemfica, o goleiro Jean recebeu nesta sexta-feira (24) a visita das filhas, Maria Eduarda e Maria Valentina. O encontro ocorreu após o treinamento no CT do Atlético-GO. A ex-sogra do jogador levou as netas para visitarem o pai. Maria e Maria Valentina estavam presentes no hotel, nos Estados Unidos, quando Jean agrediu a ...