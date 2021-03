Esporte No Atlético-GO, goleiro cita desgaste no Vasco e promete lealdade ao novo clube Fernando Miguel, de 36 anos, elogia rubro-negro e diz que não chega "como um atleta acomodado"

Duas semanas após ser contratado pelo Atlético-GO e poucos dias depois da regularização, o goleiro Fernando Miguel, de 36 anos, disse que era o momento de uma pausa na relação com seu último clube, o Vasco, e prometeu comprometimento no trabalho na nova equipe. O jogador deu entrevista na manhã desta segunda-feira (29) e deve fazer sua estreia esta semana, contra o Itumbiara, pelo Campeonato Goiano. "Vivi três anos no Vasco, um clube que te...