Esporte No Atlético-GO, Cristóvão Borges elogia 'crescimento sustentável'

Dois fins de semana mudaram a rotina do técnico Cristóvão Borges, de 60 anos. No passado, ele veio a Goiânia para conhecer a estrutura do Atlético e fechar contrato de um ano com o clube. Agora, neste domingo (26), vai estrear como treinador do Dragão, diante do Goiânia, no chamado “clássico vovô”, no Estádio Olímpico. Cristóvão teve só duas sessões de treinos rápidos...