No Atlético-GO, atacante elogia clube e não estabelece meta de gols

Há quase dez dias no Atlético-GO, o atacante Zé Roberto, de 26 anos, uma das contratações do clube rubro-negro para 2020, se impressionou com a estrutura do clube. Nesta terça-feira (14), o jogador projetou uma boa temporada pelo Dragão, mas evitou estabelecer meta de gols marcados. "Em relação à meta, não tenho para não me frustrar, se não alcançar, e não me aco...